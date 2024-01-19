Эти копеечные средства навсегда избавят от неприятного запаха в туалете

Метод решит проблему быстро и дешево

Часто в туалете возникает неприятный запах. Причин может быть множество, но терпеть эти неудобства вовсе не обязательно. Существует масса способов избавится от вони в санузле. Сегодня мы поделимся самым бюджетным и действенным.

Для того, чтобы перебить в туалете неприятный запах, нам понадобится лимон, зубная паста и сода. Из фрукта нужно выжать сок в небольшую емкость, туда же добавляем остальные ингредиенты. Необходимо все тщательно вымешать, чтобы консистенция была однородная, без комочков.

Все, что осталось сделать – нанести кашицу на губку или салфетку и обильно пройтись по унитазу и другим местам, которые источают неприятный запах. Не забудьте про перчатки, средство может навредить нежной коже рук.

К слову, если в доме не хватает какого-то из ингредиентов для приготовления средства, поможет обычный столовый 9-процентный уксус. Его нужно смешать с водой и протереть раствором загрязненные места. Рекомендуем использовать белый синтетический уксус. Яблочный, виноградный или любой другой, приготовленный из фруктов, не подойдет для этих целей.

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