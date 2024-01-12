Три простых состава из подручных средств - и ванна сияет за пять минут

Больше не нужно отчищать ванну, задыхаясь от едкой химии, и маяться потом болью в спине

Мыльный налет и потеки – обычное явление в санузле. Записывайте три способа, которые превратят его в идеально чистое место.



Просто сполоснуть чашу после душа или приема ванны бывает недостаточно для полной чистоты. Поэтому хозяйкам приходится регулярно отмывать стены, чашу и раковину от потеков и застывшего мыла. А если пропущена уборка, то приходится использовать едкую, а порой дорогую бытовую химию. Но есть три способа, которые избавят от затрат времени и финансов.

Сода и уксус

Способ, известный еще нашим мамам и бабушкам. По полстакана того и другого. Пробкой закрываем слив ванны и выливаем в слив соду и уксус по очереди. Начнется сильное вспенивание, и эта пена очистит поверхность от грязи и потеков. Через несколько минут останется просто хорошо промыть чашу сильным потоком воды из душевой лейки.

Летние ароматы

Половинка лимона заменит дорогие моющие средства и к тому же не раздражает дыхательные пути едкой хлоркой или иными компонентами. Просто протрите разрезанным лимоном, как губкой, всю поверхность ванны, и на выходе получите чистую поверхность и приятный аромат свежего цитруса.

Зубная паста против грязи

Если на дне или стенках ванны появились пятна, которые сразу не отмываются, возьмите щетку для чистки и нанесите на нее немного зубной пасты. В идеале – белой, а не двух или трехцветной. Очистите загрязнения щеткой: она легко справляется с уничтожением мыльных или пищевых остатков.Эти три способа избавят вас от многочасовых отмываний санузла и сделают стены и ванну идеально чистыми.

Ранее мы давали рецепт состава, благодаря которому стены душевой кабины станут блестящими и без разводов.

