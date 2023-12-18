Копеечное средство из кухни отмоет ванну до идеальной белизны

Простое, дешевое и имеющееся под рукой сочетание этих ингредиентов сделает сантехнику кипенно-белой

После приема душа или ванны на белоснежной чаши остаются некрасивые мыльные разводы и пятна. Поскольку ванну все же моют не каждый день, в отличие от посуды, потеки застывают и выглядят неприглядно. Но тем не менее чистота в ванной комнате – предмет хлопот для многих хозяек. Чтобы быстро и качественно отмыть сантехнику, понадобятся всего три компонента, которые есть на любой кухне.

Суперсмесь, которая позволит сэкономить денег на покупку промышленных чистящих средств, составляется из набора, имеющегося под рукой у опытной хозяйки. Жидкое мыло или любое моющее средство смешиваете с четырьмя столовыми ложками обычного столового уксуса и двумя чайными ложками лимонной кислоты. Чтобы уберечь руки от едкого состава, лучше работайте в перчатках и при открытых окнах, зимой можно надеть маску и после проветрить квартиру.

Жидкость, которая получится после смешивания компонентов, аккуратно и равномерно нанесите мягкой губкой по всей поверхности ванны и оставьте воздействовать минут на десять. Если на поверхности чаши замечены дополнительные загрязнения, потрите их той же губкой, а затем осторожно смойте средство из душевой лейки теплой водой. Ванна будет идеально чистой, на радость любой хозяйке.

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