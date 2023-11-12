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Хрустальные вазы, бокалы и пиалы есть, пожалуй, в каждом российском доме. Как правило, такая посуда всегда ждет своего часа – ее достают ради памятных событий, праздников, чтобы украсить стол эффектными блюдами и порадовать домочадчев. Но из-за простаивания хрусталь может портиться, покрываться пылью и бледнеть. "Утро.ру" расскажет, как можно с этим справиться.
Некоторое время назад хитрые французы придумали способ очистить хрусталь до блеска за пять минут. Он довольно простой и бюджетый, а также не потребует сильных трудовых затрат.
Растворяем две ложки средства для мытья посуды примерно в трех литрах горячей воды. Туда же добавляем одну столовую ложку соли и две столовых ложки лимонной кислоты. Затем посуду оставляем на пару минут в растворе и протираем губкой. Если у предмета есть углубления – их можно промыть зубной щеткой.
В конце посуду ополаскиваем в воде вместе с ополаскивателем для посудомоечных машин. Благодаря этому на хрустале не останется никаких разводов.
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