Хитрые французы придумали способ очистить хрусталь до блеска за пять минут

Хитрые французы придумали способ очистить хрусталь до блеска за пять минут
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Метод довольно простой и доступный

Хрустальные вазы, бокалы и пиалы есть, пожалуй, в каждом российском доме. Как правило, такая посуда всегда ждет своего часа – ее достают ради памятных событий, праздников, чтобы украсить стол эффектными блюдами и порадовать домочадчев. Но из-за простаивания хрусталь может портиться, покрываться пылью и бледнеть. "Утро.ру" расскажет, как можно с этим справиться.

Некоторое время назад хитрые французы придумали способ очистить хрусталь до блеска за пять минут. Он довольно простой и бюджетый, а также не потребует сильных трудовых затрат. 

Как быстро отмыть хрусталь до блеска в домашних условиях

Растворяем две ложки средства для мытья посуды примерно в трех литрах горячей воды. Туда же добавляем одну столовую ложку соли и две столовых ложки лимонной кислоты. Затем посуду оставляем на пару минут в растворе и протираем губкой. Если у предмета есть углубления – их можно промыть зубной щеткой. 

В конце посуду ополаскиваем в воде вместе с ополаскивателем для посудомоечных машин. Благодаря этому на хрустале не останется никаких разводов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя пускать старую одежду на тряпки.

Источник: Утро.ру
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