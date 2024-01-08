Копеечное средство отчистит душевую кабину от разводов лучше магазинных составов

Сантехника требует особого ухода, ведь на каждый предмет в ванной комнате понадобится свое средство

Душевая кабина стоит во многих ванных комнатах. Но в отличие от покрытых плиткой стен в самой ванной, они, как правило, оснащены стеклянными стенами и дверцами. И на этих стеклянных стенах прекрасно видны некрасивые белесые разводы, оставленные известковым налетом, ведь в водопроводной воде нередко много не полезных добавок. Не каждый состав, приобретенный в магазине, справится с этим налетом, который к тому же въедается очень быстро. Однако есть простой и дешевый метод, который сделает душевую кабину сияюще-чистой.

Обычный столовый уксус и чистая вода (лучше из фильтра или бутылки) поровну налить в бутылку с пульверизатором и сбрызнуть кабину, а после протереть сухой тряпкой. Если вам кажется, что стены слишком грязные, оставьте смесь на стекле минут на 15, позже так же протрите.

Поможет уксус и в случае застарелого известкового налета, который не отмывается сразу. Разбрызгав состав из уксуса и воды по стеклу, оставьте на ночь, а утром так же сухой тряпкой сотрите следы. Метод пригодится и при очистке лейки душа, которая нуждается в отдельном уходе.

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