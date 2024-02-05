Химик развеял популярный миф о пользе соды для чистки чайника от накипи

В действительности никакой пользы для этого продукта не будет

Накипь неизбежна при использовании чайника – она появляется вследствие образования растворенных в воде кальция с магнием, которые из-за кипячения переходят в карбонаты, скапливающиеся на внутренних поверхностях.

В Сети же "гуляют" тысячи материалов, где россиян убеждают об эффективности того или иного способа избавиться от накипи – зачастую с помощью соды. Однако такой продукт против накипи в действительности совершенно неэффективен, указал химик, доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Как указал специалист, растворить накипь в действительности способны кислоты. А вот сода, создавая щелочную среду, не даст нужного эффекта.

Химик также опроверг миф о пользе сладкой газировки, которая, как убеждают россиян некоторые, способна "удалить" отложения за счет ортофосфорной кислоты. В действительности ее в газированных напитках так мало, что налет при использовании лимонада все равно останется на чайнике.

Не рекомендуется использовать и уксус: слишком большое количество приведет к тому, что он начнет растворять металл, из которого изготовлен чайник.

Оптимальные средства – лимонная кислота со специальными смесями, состоящие либо из той же лимонной, либо молочной кислоты.

А ранее "Утро" делилось способом почистить ковер с помощью бюджетного средства.