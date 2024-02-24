Хитрые хозяйки мажут утюг зубной пастой: необычный лайфхак

Народные мудрости облегчают жизнь

В эпоху интернета у россиян появилась замечательная возможность обмениваться опытом в режиме онлайн. На просторах социальных сетей и различных форумах есть огромное количество полезных советов, которые помогают справиться с бытовыми трудностями. Например, опытные хозяйки периодически мажут на утюг зубную пасту. "Утро.ру" рассказывает, зачем они это делают.



Как оказалось, зубная паста обладает очень полезными свойствами. Она позволяет быстро очистить утюг от нагара. Как и любой предмет, с течением времени утюг загрязняется. На его подошве появляются некрасивые ржавые отеки, главная опасность которых состоит в том, что они могут испачкать вещи во время глажки и даже безвозвратно их испортить. Для того чтобы этого не случилось, нужно периодически очищать подошву.



Для этого отлично подходит зубная паста. Небольшое количество средства нужно нанести на слегка разогретый утюг. Он должен быть чуть теплый, иначе паста начнет гореть и станет только хуже. Если сделать все правильно, нагар отойдет вместе с чистящим средством. Его останется только убрать тряпочкой.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро избавиться от катышек на одежде.

