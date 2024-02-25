Эти вещи категорически запрещено мыть с мылом

Вы испортите посуду и другие вещи таким способом

Любители чистоты готовы мыть все подряд и как можно чаще. Иногда бывает, что закончилось специальное средство или просто лень разводить батарею флаконов. И нередко в этом случае берут мыло в качестве моющего средства. Однако далеко не все предметы можно им мыть.

Например, не стоит брать мыло, если собираетесь отмыть посуду из нержавейки. Металл этот пористый и могут сохраниться мыльные следы, которые потом не выведешь. Лучше всего очищать кастрюли из нержавеющего металла водой и салфеткой из микрофибры.

Не стоит мыть с мылом и разделочную доску, если она деревянная. От воздействия химии она может потрескаться. Лучше всего деревянные доски и посуду протереть составом из белого столового уксуса и воды в варианте 1:1.

Гранитным или мраморным столешницам мыло тоже не полезно. Причина – та же, что и у нержавейки: пористая структура камня. Максимум, что моно использовать – состав из пары капель жидкости для посуды или мягкого мыла, добавленных в литр теплой воды.

Особо озабоченные чистотой моют мылом даже продукты. Вот это делать категорически запрещено, потому что мыльные капли могут запросто впитаться в поверхность овощей и фруктов, а в итоге окажутся в желудке, который этому совсем не обрадуются. Как ни странно, обычная вода из-под крана

уничтожает до 99 процентов бактерий и микробов. Дыни, яблоки и цитрусовые можно чистить щеткой.

Если кончилось средство для посуды, разок можно вымыть тарелки и мылом для рук. Но не злоупотребляйте, ведь в средстве для мытья нашей кожи ингредиентов, которые удаляют масло, жир и бактерий. Даже антибактериальное мыло не считается дезинфицирующим средством, поскольку не создано для борьбы со всеми микроорганизмами.

Не ленитесь купить средства, предназначенные для конкретных вещей. Существуют относительно универсальные, которыми можно помыть сразу многое. Но мыло оставьте все-таки для рук.

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