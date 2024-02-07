Пять минут – и ручки газовой плиты сияют от чистоты: простой способ

Пять минут – и ручки газовой плиты сияют от чистоты: простой способ
Фото: unsplash.com
Потеки отмываются копеечным средством за 5 минут

При пользовании плитой, даже самом аккуратном, не избежать потеков жира и масла вниз. А значит, пачкаются ручки, которые сложно отмыть, область под ними и верх крышки духовки. Но справиться с этой проблемой можно за пять минут.

Снимите ручки – нужно надавить и повернуть в сторону. В ведро наберите литр кипятка и три столовых ложки кальцинированной соды. Впрочем, подойдет и обычная пищевая. Туда же влейте столовую ложку аммикака, или нашатырный спирт. Перемешайте смесь. При этом лучше открыть окна или надеть медицинскую маску. Все ручки положите в емкость минут на 10. Если, когда вы их достанете, где-то грязь не отстала сама, дочистить можно старой зубной щеткой быстро. После чего нужно сполоснуть их под краном и оставить на столе.

Тем временем чистим область под ручками. Не поверите, какое средство самое рабочее для этого: спрей или жидкость для мытья стекол. Да-да, любой состав для мытья окон отлично справится даже с давно застывшим жиром. Просто набрызгайте его на область под ручками плиты или, если это жидкость, нанесите губкой. Через несколько минут протрите влажной тряпкой и вытрите уже начисто сухой.

Элементарно, быстро и чисто. И никаких сложных манипуляций в попытке отмыть ручки плиты, которые нередко бывают сложного вида и простой тряпкой не отмываются.

Ранее мы рассказывали о том, как часто следует стирать шторы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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