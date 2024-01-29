Один фантастический трюк позволит отмыть до блеска духовку: хозяйкам на заметку

Никаких затрат и никакой химии

Отмыть духову после приготовленного жаркого – не самое простое дело. Жир словно совершенно не отлипает от шкафа, а все потуги избавиться от одного пятна с помощью влажного полотенца не приводят к результату.

Однако вопрос не в количестве затраченного на чистоту времени, а в его качестве. Важно знать, какие компоненты справляются с проблемой. И такие найдутся в закромах у каждой домохозяйки.

Для этого нам потребуется полстакана пищевой соды, вода, уксус, который необходимо влить в распылитель, и немного жидкости для мытья посуды.

Итак, смешиваем соду с водой до состояния пасты, наносим на внутреннюю поверхность духового шкафа. Оставляем на пару часов, а затем смываем губкой. Если оттереть пятно все-таки проблематично, пускаем в ход уксус, распыляя его на жирных участках. Он идеально растворяет соду.

Осталась пара штрихов: смываем все моющим средством и протираем влажной тряпкой с водой.