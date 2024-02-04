Как часто надо стирать шторы: ответ удивит

Оказывается, привычный график чистки оконных занавесей дважды в год неверен

Шторы – привычное явление во многих квартирах и домах. Их так и не смогли вытеснить жалюзи или рулонные заменители. Ощущение уюта от нормальных оконных занавесей побеждает. Кроме того, правильно подобранные шторы могут стать классным элементом интерьера. Как часто стирать шторы, чтобы этого хватило?

Мыть окна хозяйки стараются обычно пару раз в год, весной и осенью. Обычно таким же графиком удостаиваются и шторы. На самом деле все зависит от того, где висит занавеска. Кухонные шторки необходимо стирать почаще, ведь они впитывают и пыль, и запахи готовящейся еды, и жировые загрязнения. Комнатные же шторы советуют стирать 3-4 раза в год, если в квартире не живут маленькие дети.

Стирать шторы, даже если внешне они выглядят чистыми, необходимо, ведь они собирают на себя пыль. Если это обычные занавески, то в машинке они прекрасно отстираются на слабом отжиме. Однако есть ткани, которые лучше отдавать в химчистку, чтобы не испортить. Да, это обойдется в кругленькую сумму, но ведь не каждый же день вы это делаете?

Кроме того, раз в месяц неплохо пылесосить шторы и стряхивать с них пыль. В этом случае достаточно двух стирок в год. Тюль, к слову, надо чистить и стирать чаще: он быстро впитывает запахи и желтеет.

Прежде чем стирать, обратите внимание на ткань, из которой сшиты шторы – от этого зависит метод стирки и какое моющее средство используете. Хозяйки рекомендуют мягкие гели для стирки без запаха. Перед погружением занавесок в машинку стряхните пыль и замочите их в воде комнатной температуре с некоторым количеством геля для стирки. Если есть пятна, их лучше застирать заранее. Хитрые хозяйки не гладят шторы после стирки, вешая их влажными, чтобы отвиселись под собственной тяжестью. Это заодно добавит влажности в воздух – высыхая, шторы отдают влагу.

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