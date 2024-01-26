Избавить одежду от запаха пота не стирая: хитрости опытных хозяек

Несложные действия помогут освежить одежду в тех случаях, когда постирать возможности нет

Находиться среди людей, не пренебрегающих гигиеной, приятно. Запах пота не нравится никому, особенно в транспорте или толпе людей. Конечно, проще всего стирать одежду и принимать душ хотя бы раз в день. Но бывают случаи, когда стирка невозможна. В этой ситуации наиболее логично обработать проблемные места на одежде точечно.

Для экстренной "антипотной" терапии потребуются простые, всегда имеющиеся под рукой дома. Кроме того, их можно купить в любом магазине и аптеке.

Для состава потребуются:

Соль – 1 ст л

Нашатырь – 1 ч л

Вода – 20 мл.



Смешиваем все компоненты в емкости и осторожно наносим раствор на проблемные места одежды. После этого на несколько минут оставляем, а после промокаем ватными дисками лишнюю влагу. После этого остается только высушить вещь.

Важное уточнение: данный метод годится для синтетики или натуральной ткани, шифон и нежные материалы лучше не трогать.

Если найти нашатырь и соль негде, зайдите в ближайший алкомаркет. Водка сработает не хуже вышеописанного состава. Точно так же смачивается ватный диск и обрабатываются подмышки, область загривка и другие места, где чаще всего скапливается пот. После этого два часа вещь не трогать, а затем прогладить паровым утюгом или просто дать высохнуть.



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