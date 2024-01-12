Такие добавки сделают пол идеально чистым

Сверкающие полы можно обеспечить простыми подручными средствами

Помыть пол – рутинное занятие, которое мы выполняем по мере возможности. Кто-то моет пол ежедневно, кто-то раз в неделю. Но все хотят в идеале чистые и свежие полы. Для этого многие хозяйки добавляют в воду разные средства, от доморощенных до фабричных.

Средство для мытья посуды – безопасное и действенное для пола. Оно не повредит покрытие, если не переборщить с водой, и отлично устранит грязь и пыль. 5-10 капель на три с половиной литра воды – и мыть. После мытья пройтись еще раз простой водой, чтобы удалить оставшееся на полу средство.

Если в аптечке есть медицинский спирт, то одна чашка на то же ведро воды прекрасно справится с вирусами, грибками и другой заразой. А еще он устраняет неприятные запахи. Не слабее сражается с бактериями и уксус. После него ополаскивание не требуется, однако перед добавлением проверьте, допустимо ли использование уксуса для ваших полов.

Природная соль боракс справляется с сильными загрязнениями, счищает плесень и грибков, отлично подходит против тараканов и муравьев. После мытья с бурой полы тоже стоит протереть чистой водой, чтобы убрать осадки.

Если все же предпочитаете покупные средства, то это, конечно, ваше право. Не забывайте проверять этикетку – подходит ли для вашего типа покрытия. И, конечно, простой, но банальный совет менять воду почаще.

А если предпочитаете алхимию по приготовлению средства самому, не забывайте о правилах сочетания ингредиентов – некоторые в связке весьма опасны.

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