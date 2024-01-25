Никогда не стирайте эти вещи в машинке вместе

Никогда не стирайте эти вещи в машинке вместе
AndreyPopov , via www.imago-imag/www.globallookpress.com
Иначе безнадежно испортите ткань

Для того, чтобы извлечь максимум пользы из стиральной машины, нужно знать о базовых рекомендациях по ее использованию. Крайне необходимо соблюдать определенные правила при стирке, о которых рассказал портал "Ридлайф.ру". Есть вещи, которые всегда стираются отдельно.

Шерстяные вещи требуют особо бережливого и осторожного отношения во время. Стирайте ее на щадящем режиме – ни в коем случае не кладите вещи в барабан из других барабанов.

Если вы видите грязь на джинсовой одежде, стирайте ее отдельно от остальной. Деним – материал жесткий и грубый. А кнопки, застежки, пуговицы на штанах из этой долговечной ткани испортят любой другой материал. Особенно деликатные ткани.

Заметно запачканные вещи с пятнами вроде масла или травы, а также еды и въевшегося жира, нужно стирать также отдельно от остальных. Предварительно такую одежду замачивают и отстирывают вручную. Только после этого в дело вступает стиральная машина. 

Темные вещи не терпят никакого "соседства" – особенно со светлыми тканями. В идеале всю одежду необходимо отсортировать по цветам. 

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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