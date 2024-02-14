Как банки наживаются на россиянах с незакрытыми счетами

Оставшиеся копейки могут перерасти в огромный долг

Незакрытый банковский счет может принести немало проблем. По оценкам экспертов, так называемые спящие счета ежегодно пополняют архивы финансовых учреждений. Но это не значит, что они лежат там без дела. У организаций, открывших такие счета, есть несколько лазеек, через которые они могут преумножить свой капитал. А чем это грозит держателю счета?

Спам

До тех пор пока вы являетесь клиентом какого-либо банка, он вправе вам сообщать о чем-либо. Поэтому не удивляйтесь, когда вас будут беспокоить частые звонки. Действия банка в данном случае законны, ведь формально вы по-прежнему клиент этой организации.

Перевод на другой тариф

Если вы уволились с работы, не забудьте закрыть зарплатную карту. Оставаясь ее пользователем, вы рискуете стать должником. Дело в том, что в таких случаях банки могут без уведомления клиента переводить счет на другой тариф, предусматривающий плату за обслуживание, например. Не исключено, что долг могут взыскать через суд. Плохая новость в том, что решение суда в подобной ситуации может быть вынесено без уведомления держателя счета.

Обнуление счета

Если клиент долгое время не снимает деньги со своего счета, то банк вправе перевести счет на другой тариф с минимальной процентной ставкой или поменять тариф. В результате все деньги списываются, счет обнуляется и закрывается.

Как заявляют эксперты, банковские организации должны сообщить клиенту о закрытии счета за пять дней до истечения его срока. Однако так поступают далеко не все учреждения.

Ранее "Утро.ру" писало, что ждет рубль в 2024 году.