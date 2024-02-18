Гениальный лайфхак: вот зачем опытные хозяйки надевают пакет на терку

Об этом способе знают только продвинутые умелицы

В мире придумали множество способов, которые облегчают жизнь людей на кухне. Однако многие лайфхаки знают только опытные хозяйки. Один из них недавно стал популярен. Все были в шоке, когда узнали, зачем на терку надевают целлофановый пакет.

Оказывается, не всем удобно выдавливать чеснок через специальный пресс. Многие измельчают его на терке, для этого даже придумали специальную маленькую терку. Однако после такого способа остатки овоща застревают в зубчиках, да и в целом не всегда удается добиться достаточно мелких кусочков.

Тогда хозяйки пошли на хитрость. Они надевают на терку обычный целлофановый пакет и трут чеснок прямо через него. Это удивительно, но при таком способе чеснок буквально превращается в кашицу, а сама терка после этого чистая и не нуждается в мытье.

Годится такой способ и для натирания свеклы. В этом случае целлофан позволяет не испачкать руки. Как и в предыдущем случае, пакет нужно надеть на терку, только свеклу предстоит тереть не поверх пленки, а под ней. Этот лайфхак позволит гораздо аккуратнее справиться с задачей, а кусочки ярко-бордового цвета не разлетятся по всей кухне.

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