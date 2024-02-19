Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

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В праздничные дни в российской столице – 23 и 24 февраля – парковка на всех улицах будет бесплатной, рассказал Сергей Собянин.
А в воскресный день, 25 февраля, на парковках столицы будет действовать уже обычный режим. Как уточнил мэр, 25 числа действует воскресный режим: бесплатные парковочные места будут везде, кроме улиц с тарифами в 380 и 450 рублей в час.
Ситуация на международной арене обостряется все сильнее
Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".