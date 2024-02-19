Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной
Фото: mos.ru
С воскресенья на автостоянках действует уже обычный режим

В праздничные дни в российской столице – 23 и 24 февраля – парковка на всех улицах будет бесплатной, рассказал Сергей Собянин.

А в воскресный день, 25 февраля, на парковках столицы будет действовать уже обычный режим.  Как уточнил мэр, 25 числа действует воскресный режим: бесплатные парковочные места будут везде, кроме улиц с тарифами в 380 и 450 рублей в час. 

Фото: t.me/mos_sobyanin



Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Авторитетный политик хочет втянуть Евросоюз в войну с Россией – названо имя

Ситуация на международной арене обостряется все сильнее

"Показательная порка": известный ведущий о судьбе отмененных Киркорова и Лолиты

Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей