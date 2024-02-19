Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

С воскресенья на автостоянках действует уже обычный режим

В праздничные дни в российской столице – 23 и 24 февраля – парковка на всех улицах будет бесплатной, рассказал Сергей Собянин.

А в воскресный день, 25 февраля, на парковках столицы будет действовать уже обычный режим. Как уточнил мэр, 25 числа действует воскресный режим: бесплатные парковочные места будут везде, кроме улиц с тарифами в 380 и 450 рублей в час.







