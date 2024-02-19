Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале
Фото: freepik.com
Предпраздничная неделя для работающих сограждан окажется короче

Начавшаяся с 19 февраля неделя несколько отличается от остальных февральских. И те, кто собрался в пятницу законопослушно приходить на работу, могут расслабиться и посмотреть на календарь. Все дело в том, что именно на этой неделе россиянам предстоит отметить любимый многими "мужской праздник" – День защитника Отечества.

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Традиционно этот день бывает выходным. А поскольку в этом году праздник календарно приходится на пятницу, то выходные дни выпадают на три дня подряд: 23, 24 и 25 февраля, отмечает телеканал "360". Так что на поздравление любимых мужчин – мужей, отцов, братьев, сыновей, друзей и так далее – времени получается вагон. Еще останется и на отдых после поздравлений.

Более того, накануне, в четверг, 22 февраля, рабочий день сокращается на час, поскольку он считается предпраздничным. Так что если захочется приготовить праздничный ужин на завершение очень короткой в этот раз рабочей недели, то для этого есть все условия. Ну а как провести неожиданно удлинившиеся выходные, решает каждый сам. Для кого-то лучший отдых – это смена деятельности. Кто-то предпочтет прогуляться, сходить в кафе, покататься на коньках. Найдутся и такие, кто наметит на эти выходные День тюленя – ленивое, расслабленное времяпрепровождение под фильм или любимую музыку, с периодическим тасканием вкусняшек или общением с любимым человеком.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" рассказывало, что можно подарить мужчине на 23 февраля, если на подарок нет денег или времени для поисков мало.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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