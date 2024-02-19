Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Начавшаяся с 19 февраля неделя несколько отличается от остальных февральских. И те, кто собрался в пятницу законопослушно приходить на работу, могут расслабиться и посмотреть на календарь. Все дело в том, что именно на этой неделе россиянам предстоит отметить любимый многими "мужской праздник" – День защитника Отечества.
Традиционно этот день бывает выходным. А поскольку в этом году праздник календарно приходится на пятницу, то выходные дни выпадают на три дня подряд: 23, 24 и 25 февраля, отмечает телеканал "360". Так что на поздравление любимых мужчин – мужей, отцов, братьев, сыновей, друзей и так далее – времени получается вагон. Еще останется и на отдых после поздравлений.
Более того, накануне, в четверг, 22 февраля, рабочий день сокращается на час, поскольку он считается предпраздничным. Так что если захочется приготовить праздничный ужин на завершение очень короткой в этот раз рабочей недели, то для этого есть все условия. Ну а как провести неожиданно удлинившиеся выходные, решает каждый сам. Для кого-то лучший отдых – это смена деятельности. Кто-то предпочтет прогуляться, сходить в кафе, покататься на коньках. Найдутся и такие, кто наметит на эти выходные День тюленя – ленивое, расслабленное времяпрепровождение под фильм или любимую музыку, с периодическим тасканием вкусняшек или общением с любимым человеком.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" рассказывало, что можно подарить мужчине на 23 февраля, если на подарок нет денег или времени для поисков мало.
Киевский режим готов на любые преступления
Группа должна была провести грандиозный фестиваль