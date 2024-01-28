Что подарить мужчине: идеи презентов на 23 февраля

Сделанное своими руками может порадовать не меньше купленного

Подарки – приятное явление всегда. Даже если это чисто символический презент, он показывает внимание и приязнь к вам. Но многие считают, что правильные дары – это то, что куплено в магазине. Но это не так. Сделанное своими руками зачастую гораздо приятнее и памятнее приобретенного. Идей подобных подарков много, но важно одно: дарить надо с любовью.

Например, можно вручить фотографию на деревянном срезе: распечатайте нужный снимок, гелем-медиумом покройте срез и сразу приложите к нему лист бумаги с фотографией. Пластиковой карточкой разровняйте бумагу от центра к краю и оставьте на 8 часов подсохнуть. После этого уберите бумагу влажной салфеткой. Изображение на дереве можно покрыть лаком.

Если у вас маленькие дети, папе очень зайдет футболка для массажа. Нарисуйте на ней железную дорогу или домики, что нравится ребенку, можете "перевести" на ткань рисунки. Дети будут играть, а папа – отдыхать, лежа на животе.

Праздничное печенье можно печь вдвоем или вообще всей семьей, превратив процесс в игру. Формочки можно выбрать любые – а если не нашлось нужной, то из бумаги можно вырезать любой шаблон. Поедать вкусное печево всей семьей с горячим чаем и разговорами – чем не праздник?

Дарить мужчине цветы, если это не артист или не юбилей, как-то не принято. А вот съедобному букету ваш любимый явно обрадуется. Тем более что сделать его несложно. Несколько видов колбасы, тонкие багеты, помидорры черри прямо на ветке, сыр, зелень. Собрать красивую композицию сможет любая женщина. А упаковать букет лучше всего в крафтовую бумагу и обвязать лентой.

Конечно, идея собственноручно сделанного презента не отменяет возможности его купить или совместить оба варианта. Ремень, шарф, кошелек, наушники, пауэрбанк – вещи, которые будут в тему всегда. А если вы знаете, чем увлекается ваш мужчина, то набор для гриля или рыбалки его очень обрадует. Не забывайте главное: дарить нужно от всей души и с любовью. Тогда, как пишет женский журнал "Клео.ру", подарок оценят по достоинству.

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