Модель рассказала о причинах выхода на подиум в одном скотче

Девушка заявила, что сначала сомневалась, но потом решилась

Мир высокой моды славится своим экстравагантным подходом и любовью к перформансу. Однако арт-объекты в качестве одежды и двусмысленные вырезы в самых нескромных местах, ничто по сравнению с показом мод, в котором участвовала американка Саванна Суарес. Девушка вышла на подиум без одежды. То, что принято прикрывать тканью, она заклеила скотчем.

Скандальный показ мод прошел в 2018 году. Тогда он наделал много шуму, и вот спустя 6 лет девушка решилась прокомментировать произошедшее. Она рассказала, что принять участие в событии ее надоумил отец. Сначала девушка сопротивлялась, ссылаясь на слишком откровенные наряды, но родственники смогли переубедить Саванну.

"Я поговорила об этом с родителями, которые являются для меня самой большой поддержкой, и сказала: "Подождите, здесь видно такое же количество кожи, как и в бикини"", — вспомнила девушка о произошедшем много лет назад.

Вся семья манекенщицы поддерживает ее в стремлении строить карьеру в модельном бизнесе. Даже консервативные бабушка с дедушкой заявили, что не против занятия внучки. Саванна Суарес рассказала, что особенно волновалась на первом показе, однако тогда ее поддержал отец, который пришел посмотреть на дебют дочери.

Ранее сообщалось, что Том Круз объявил об отношениях с российской светской львицей. Актер и экс-модель из Москвы давно вместе, но не афишировали свой роман.