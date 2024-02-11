Мужчина начал есть сырую курицу и поделился последствиями

За экспериментом в блоге наблюдают тысячи человек

Уже две недели житель Америки ест сырое куриное мясо и делится результатом эксперимента в своем блоге. За мужчиной наблюдают больше 300 тысяч человек и регулярно предупреждают его о страшных последствиях. Чего только стоят инфекционные заболевания, которые может подхватить экспериментатор, питаясь сырым мясом.

Однако житель США только отмахивается, есть термически не обработанную курицу он планирует до тех пор, пока не станет плохо себя чувствовать и у него не обнаружат патологию. Таким образом он решил развенчать миф о вреде сырого мяса.

Опыт американец начал в конце января, с тех пор он поедает куски сырой курицы, иногда сдабривая их гарнирами и соусами. Он уверяет, что все это время чувствует себя отлично и никаких изменений не заметил. Однако не отрицает, что риск заболеть благодаря такому питанию все же есть.

"Если я все же заболею, то надеюсь, что это будут лишь небольшие проблемы с пищеварением и боль в животе", — поделился он в одном из своих роликов.

Экспериментатор рассказал, что в его рационе есть обычная, приготовленная на огне еда, однако несколько раз в день он обязательно употребляет сырую курицу. Ее американец покупает только у проверенных фермеров.

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