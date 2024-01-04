Ученые раскрыли влияние соцсетей на здоровье и настроение: вы сильно удивитесь

Ученые раскрыли влияние соцсетей на здоровье и настроение: вы сильно удивитесь
Фото: Svetlana Vozmilova/Russian Look/www.globallookpress.com
Эксперимент показал, что будет, если ненадолго отказаться от интернета

Жизнь современного человека невообразима без многозадачности, быстрых решений и, конечно же, интернета. Мы привыкли начинать день с соцсетей и ими же его заканчивать. Но хорошо ли нам от этого? В вопросе разобрались исследователи из Рурского университета.

Они провели любопытный эксперимент, чтобы выяснить, как сокращение времени в социальных сетях влияет на самочувствие и настроение людей. В нем приняли участие 166 человек, которые проводили в соцсетях не меньше 35 минут ежедневно.

Участников разделили на две группы. Одна группа в течение недели уменьшила время в соцсетях на 30 минут, тогда как вторая ничего не меняла в своих привычках. До и после эксперимента все заполняли подробные опросники о самочувствии.

Результаты показали, что сокращение соцсетей всего на полчаса в день привело к заметному улучшению показателей в первой группе. Люди стали реже проверять смартфон из-за страха пропустить что-то важное (так называемый FoMO-синдром), отмечали повышение работоспособности и улучшение настроения. Положительный эффект сохранялся около недели.

Ранее сообщалось, какие утренние привычки портят человеку весь день.

Источник: Рурский университет ✓ Надежный источник
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