Хозяин чихуахуа едва не умер из-за "поцелуя" своего питомца

Собака просто облизала лицо мужчины

71-летний житель Испании рассказал, что чуть не умер из-за "поцелуя" своего питомца - маленькой безобидной чихуахуа. Собака просто облизала лицо своего хозяина, а через некоторое время мужчина стал себя плохо чувствовать: поднялась температура и появилась диарея. Через неделю состояние усугубилось: испанец кашлял желтой мокротой и задыхался. Мужчина обратился в больницу.

Рентген показал затемнение на одном из легких пенсионера. Медики пришли к выводу, что мужчина болен воспалением легких, а состояние осложнил септический шок. Не обратившись за помощью, мужчина мог погибнуть, сообщили медики.

Пациент был благодарен спасителям, однако его удивил вопрос врачей о наличии в доме собаки. Он недоумевал, как животное может быть связано с заболеванием дыхательной системы, ведь он уточнил заранее, что аллергией он не страдает.

Оказалось, что 71-летний пациент подцепил опасную бактерию Pasteurella multocida, которую переносят питомцы. Именно она вызывает воспаление мягких тканей. При укусе или царапине ей может заразиться и человек.

Но и тут мужчина начал защищать своего любимца, заявив, что никогда не получал травм от чихуахуа. Однако медики рассказали, что даже при этом есть шанс заразиться, например, если собака облизала своего хозяина.

Ранее девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в ухе, то что нашли там врачи, всех шокировало.