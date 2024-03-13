Россиян предупредили о резком повышении цен на детали корейских авто

На цену деталей повлияет выросший курс доллара

Из иностранных автомобилей в России наибольшую популярность набрали корейские марки. По данным прошлого года, они лидируют среди российских автолюбителей. Плохая новость для них: до конца текущего года запчасти на Kia и Hyundai станут дороже на 15 процентов.

Причина подорожания – все тот же курс доллара, а также ряд логистических проблем: в связи с событиями последних лет доставка продукции из Кореи в Россию видоизменилась.

Так, например, тормозные колодки в прошлом году можно было купить за тысячу рублей, а теперь они обойдутся в 1150. Тормозные диски подорожают с 2500 рублей до 2800. Выросла в цене и стоимость обслуживания новых авто этих марок.

По информации одного из телеграм-каналов, Киа и Хендай намерены закрыть бизнес в России уже в этом году. Распродаются остатки автомобилей с крупным дисконтом, ассортимент в салонах сменяется на китайский. Санкции мешают корейцам обеспечивать рынок, а от параллельного импорта больше проблем, чем плюсов. Уже не купить Киа-Рио, например, а калининградский завод KIA перешел в собственность китайцам, которые перепрофилируют его под своим марки.

Из салонов Hyundai уже исчезли Элантра, Соната, Соларис и другие популярные марки. На подиумах стоят только джипы за запредельную цену. На вывесках красуется Baic, однако пока не видно ни персонала, ни клиентов. Пока обслуживание "корейцев" прекращать не планируют, но ценник взлетит минимум на 20 процентов.

Работники автосалонов не горят желанием торговать китайским автопромом, потому что спрос на них нулевой, а цена заоблачная. Даже сами представители китайцев предпочитают ездить на Вольво. Петербургский завод же выставлен на торги за пятьсот миллиардов.

Ранее мы писали, что китайских машин в России станет меньше.

