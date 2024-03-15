Жителей России захотели оставить без холодильников и посудомоек

Популярные марки могут пропасть из магазинов

Россияне могут остаться без техники популярных западных брендов Braun, Tefal, Rowenta и Electrolux. Раньше холодильники, стиральные машины, посудомойки и другое оборудование поставлялись в Россию через параллельных импортеров из стран СНГ. Однако сейчас такой метод хотят пресечь.

Выяснилось, что бренды пытаются обязать официальных представителей в других странах не поставлять технику в Россию. В случае нарушения этой договоренности западные компании грозятся разорвать с ними контракт. Главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли отмечает, что на полках магазинов товары шведского бренда Electrolux уже трудно найти.

Западные компании добиваются в том числе и запрета продавать технику их брендов на российских маркетплейсах. Специалист отмечает, что это может привести к полному исчезновению западных брендов в России.

Впрочем, совсем без техники россияне не останутся. Уже сейчас покинувшие страну компании активно заменяют турецкими и китайскими брендами. Сергей Ли отмечает, что за прошлый год ассортимент магазинов вырос на 22 процента благодаря поставкам из этих стран.

Ранее специалисты сообщили, что в России могут пропасть автомобили китайских марок. Дело в том, что с апреля вводится новый налог, который сделает ввоз авто в страну дороже.