Зарубежные бренды бытовой техники приняли меры против параллельного импорта в РФ

Жителей России захотели оставить без холодильников и посудомоек
Популярные марки могут пропасть из магазинов

Россияне могут остаться без техники популярных западных брендов Braun, Tefal, Rowenta и Electrolux. Раньше холодильники, стиральные машины, посудомойки и другое оборудование поставлялись в Россию через параллельных импортеров из стран СНГ. Однако сейчас такой метод хотят пресечь.

Выяснилось, что бренды пытаются обязать официальных представителей в других странах не поставлять технику в Россию. В случае нарушения этой договоренности западные компании грозятся разорвать с ними контракт.  Главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли отмечает, что на полках магазинов товары шведского бренда Electrolux уже трудно найти. 

Западные компании добиваются в том числе и запрета продавать технику их брендов на российских маркетплейсах. Специалист отмечает, что это может привести к полному исчезновению западных брендов в России. 

Впрочем, совсем без техники россияне не останутся. Уже сейчас покинувшие страну компании активно заменяют турецкими и китайскими брендами. Сергей Ли отмечает, что за прошлый год ассортимент магазинов вырос на 22 процента благодаря  поставкам из этих стран. 

Ранее специалисты сообщили, что в России могут пропасть автомобили китайских марок. Дело в том, что с апреля вводится новый налог, который сделает ввоз авто в страну дороже. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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