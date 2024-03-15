Изменения на рынке аренды: россиян озадачили резким ростом цен

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В очередной раз рынок недвижимости бурлит обсуждениями. На этот раз речь о квартирах краткосрочной аренды. Вероятнее всего, в скором времени путешественникам придется платить больше, снимая жилье посуточно. Все из-за нового законопроекта, который уже получил одобрение в последнем, третьем чтении. Собственники такой недвижимости отныне должны будут более тщательно относиться к интересам соседей.
"Парламентарии запретили сдавать жилье, без счетчиков, а также соблюдать "режим тишины"", — рассказала отельер Юлия Шмидт.
По словам специалиста, это благоприятно отразится на тех арендодателях, кто сдают квартиры, имея на это разрешение. Кроме того, новый закон упростит конкуренцию на рынке и не позволит другим сдавать апартаменты по заниженной цены.
Отмечается, что в первом чтении законопроект выглядел иначе. Условия были строже, и предполагалось, что сдавать в аренду квартиры можно будет, только получив согласие трети всех имеющихся в доме соседей.
Напомним, поправки в закон разработали из-за скандала в Псковской области. Там соседям не нравилось, что мужчина пускал в квартиру громких арендаторов.
Ранее россиянин сравнил отдых на Бали и в Сочи. К удивлению путешественника, отпуск за границей оказался дешевле.
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