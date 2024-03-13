Центробанк рассказал, как Россия избежала бешеного роста цен на авторынке

Спасают огромные запасы дилеров

Огромные складские запасы у автодилеров помогают отечественному рынку сдержать рост стоимости автомобилей. В Центробанке указали, что с начала года в Москве и столичном регионе на складах оставалось около 200 тыс. новых машин. Аналогичное количество еще находится в пути в Россию.

Указанный объем, говорится в докладе финансового регулятора, можно реализовать за довольно продолжительное время – на это уйдут месяцы. За счет превалирования предложения над спросом, уверен регулятор, удается сдержать подорожание стоимости авто.

Параллельно в России расширяется локальное производство автомобилей. А бренды КНР намерены увеличить поставки своим северным соседям.

ЦБ считает восстановленным потребительский спрос после позапрошлого года. При этом рынок массово предлагает в основном китайский сегмент из импортных марок. По итогам прошлого года автопроизводители из Китая заняли 50% российского рынка. Основная часть из КНР была ввезена с помощью введенного на фоне беспрецедентных западных санкций параллельного импорта.

А ранее "Утро" рассказывало о прогнозируемом для россиян повышении цен на комплектующие для автомобилей корейских марок.