Автовладельцев предупредили о неожиданном наказании за ремонт машины

Штрафы за нарушения довольно серьезные

По закону запрещено производить ремонт автомобилей или даже просто мыть их там, где для этого не предназначена территория. Например, придомовая территория и дворы возле многоквартирных домов – там запрещено регулировать звуковые сигналы или двигатели, мыть машины, сливать масло или топливо.

Двор многоэтажки – пространство общественное, и попытка помыть или отремонтировать авто на этой территории может доставить неудобство жителям и даже представляет определенную опасность для здоровья. Так, к примеру, использование моющих средств может угрожать жизни детей или животных.

Взыскание за подобные нарушения весьма серьезные. Частному лицу придется заплатить 500 рублей, должностному лицу – тысячу, а юрлицам может прилететь "письмо счастья" с суммой до 20 000 рублей.

Все, на что имеет право автовладелец – очистить фары или стекла своей машины. Даже поливать корпус водой не стоит – могут решить, что это была помывка, а значит – штраф.

Эксперт Анастасия Рагулина отметила, что местные органы власти обязаны выделять специальные площадки для мытья автомобилей. Территория должна быть забетонированной, чтобы стоки не попали в почву, и оборудованной сливной системой.

Так что единственное, где сегодня безопасно можно помыть машину самому – это мойки самообслуживания. Они, конечно, дешевле тех, где моют служащие, но не бесплатны – мест, где можно без денег вымыть или починить машину, сегодня нет.

Ранее мы приводили слова юриста, рассказывающего о штрафе за неправильное хранение удобрений.

