Россиян известили о штрафах за мытье или ремонт автомобилей во дворе

Автовладельцев предупредили о неожиданном наказании за ремонт машины
Фото: freepik.com
Штрафы за нарушения довольно серьезные

По закону запрещено производить ремонт автомобилей или даже просто мыть их там, где для этого не предназначена территория. Например, придомовая территория и дворы возле многоквартирных домов – там запрещено регулировать звуковые сигналы или двигатели, мыть машины, сливать масло или топливо.

Двор многоэтажки – пространство общественное, и попытка помыть или отремонтировать авто на этой территории может доставить неудобство жителям и даже представляет определенную опасность для здоровья. Так, к примеру, использование моющих средств может угрожать жизни детей или животных.

Взыскание за подобные нарушения весьма серьезные. Частному лицу придется заплатить 500 рублей, должностному лицу – тысячу, а юрлицам может прилететь "письмо счастья" с суммой до 20 000 рублей.

Все, на что имеет право автовладелец – очистить фары или стекла своей машины. Даже поливать корпус водой не стоит – могут решить, что это была помывка, а значит – штраф.

Эксперт Анастасия Рагулина отметила, что местные органы власти обязаны выделять специальные площадки для мытья автомобилей. Территория должна быть забетонированной, чтобы стоки не попали в почву, и оборудованной сливной системой.

Так что единственное, где сегодня безопасно можно помыть машину самому – это мойки самообслуживания. Они, конечно, дешевле тех, где моют служащие, но не бесплатны – мест, где можно без денег вымыть или починить машину, сегодня нет.

Ранее мы приводили слова юриста, рассказывающего о штрафе за неправильное хранение удобрений.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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