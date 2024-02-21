Вассерман предупредил о предстоящем глобальном крахе: "Деньги обесцениваются"

Публицист считает, что кризис совсем близко

Экономика многих стран рискует оказаться в ловушке неконтролируемой инфляции, это отмечают многие именитые экономисты. Если такое произойдет, то новой нормой человечества станет стремительный рост цен на все.

Мимо этой ситуации не прошел известный интеллектуал Анатолий Вассерман. Он заявил, что уже можно заметить, как цены на товары растут, а "деньги обесцениваются". Публицист заявил, что мир ждет крах, если в ближайшие несколько месяцев власти всех стран не примут меры, которые притормозят эти процессы.

Вассерман отметил, что экономика многих государств может просто не пережить то, что на нее надвигается. А те, кто справятся, окажутся в очень тяжелом положении.

По мнению политического деятеля, осторожнее всего следует быть США, ведь от них во многом зависит вся мировая экономика. Если Штаты столкнутся с серьезным кризисом, то буквально каждое государство на Земле почувствует отголоски на себе.

Вассерман считает, что избежать такого сценария развития событий поможет ужесточение денежно-кредитной политики Центробанков, несмотря на то, что это существенно затормозит развитие экономики в целом. Он отметил, что система мира устроена так, что любое колебание приводит к кризису. Так что, по мнению Анатолия, впереди нас ждут действительно серьезные потрясения.

Ранее экономист предупредил, кому из россиян нужно срочно припрятать сбережения.