Как не остаться должником банка даже после погашения кредита

Нужно быть внимательным, погашая остатки кредита, чтобы реально снять с себя долг

Возвращая кредит, люди обычно облегченно вздыхают, ощущая свободу от долга. Но иногда может случиться так, что даже после выплаты всех задолженностей кабала не спадает. Причин тому несколько. Например, хитрые банки могут усложнить условия договора, прописав выгодные для себя и неудобные для клиента критерии где-нибудь в конце мелким шрифтом.

Вторая причина – сам берущий кредит невнимательно читал договор и пропустил слишком неудобные условия. И, наконец, банальная техническая ошибка.

Предлагая кредит, работники банков обычно весьма сладкоречивы, обещая золотые горы и выгодные позиции. Заболтанный клиент послушно подписывает, не перечитывая договор. Поэтому перечитывать перед подписанием документы необходимо всегда. Иначе потом с удивлением обнаружите, что обязаны оплатить обслуживание счета, которым давно не пользовались. Или вам начислят дикие проценты на недоплаченный рубль.

Банк может насчитать проценты, ошибочно определив последний платеж, и в это время сбивается система уведомлений, так что сумма возрастает весьма значительно к моменту, когда о долге узнает заемщик.

В любом случае всегда сомневайтесь, перечитывайте, задавайте дополнительные вопросы, считайте, сколько придется отдать процентов от взятого. И если хоть малейшее сомнение – отказывайтесь.

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