Глава МИД Лавров стал жертвой мошенников

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Российское Министерство иностранных дел сообщило, что злоумышленники воспользовались фрагментом старого интервью Сергея Лаврова и наложили на него не соответствующую действительности речь. Все, что глава МИД произносит в ролике, является фейком, указали в ведомстве.
На подложных кадрах Сергей Лавров якобы заявляет, что политика является "грязным делом". Там же он нелестно высказывается о Джо Байдене и украинских властях, используя нецензурную лексику.
"Авторами (видео) при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк", – сказано в сообщении МИД.
По заявлению ведомства, за основу использовали недавнее интервью Сергея Лаврова, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии – оно вышло в свободный доступ 24 марта.
В оригинальном отрывке Сергей Лавров говорит об отношении Москвы к расширению Евросоюза и НАТО до начала боевых действий на Украине.
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