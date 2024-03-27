Глава МИД Лавров стал жертвой мошенников

Его изображение и голос использовали для обмана граждан

Российское Министерство иностранных дел сообщило, что злоумышленники воспользовались фрагментом старого интервью Сергея Лаврова и наложили на него не соответствующую действительности речь. Все, что глава МИД произносит в ролике, является фейком, указали в ведомстве.

На подложных кадрах Сергей Лавров якобы заявляет, что политика является "грязным делом". Там же он нелестно высказывается о Джо Байдене и украинских властях, используя нецензурную лексику.

"Авторами (видео) при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк", – сказано в сообщении МИД.

По заявлению ведомства, за основу использовали недавнее интервью Сергея Лаврова, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии – оно вышло в свободный доступ 24 марта.

В оригинальном отрывке Сергей Лавров говорит об отношении Москвы к расширению Евросоюза и НАТО до начала боевых действий на Украине.

Ранее Мария Захарова подняла на смех попытки МИД Германии публично унизить Путина.