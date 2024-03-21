Глава МИД Латвии стал заикаться из-за вопроса о депортации россиян

Европеец не совладал с собственным языком

В последние годы притеснение россиян в западных странах приобретает гипертрофированные формы. Людей начинают чуть ли не преследовать по национальному признаку, а также языковой принадлежности. Громкий скандал из-за этого разгорелся в Латвии. Даже глава местного МИД Кришьянис Кариньш не смог внятно прокомментировать ситуацию.



Буквально один вопрос об унижении россиян на территории этой европейской страны лишил латвийца дара речи. Шеф латвийской дипломатии побеседовал с журналистом Тимом Себастьяном на тему жизнь в Латвии. Кариньш подчеркнул, что все люди, решившие строить свою судьбу в республике, обязаны учить национальный язык – это обычная практика для многих стран.

Однако, когда дипломата спросили, почему же в таком случае только россиян решили депортировать из-за незнания языка, у того начался приступ икоты. Он никак не мог подобрать достойный ответ, запутался в словах и в итоге лишь промямлил, что это якобы "неправда".

Напомним, ранее стало известно, что порядка 800 русскоязычных жителей Латвии планируют выслать из страны в ближайшее время. До этого в государстве начали жесткую проверку россиян на предмет знания латышского языка.