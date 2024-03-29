Всплыло предсказание личного экстрасенса Сталина на 2024 год

Россиян ждут серьезные перемены

В прошлом веке имя Вольфа Мессинга было известно каждому. Предсказателя, ясновидящего, экстрасенса и пророка называли личным медиумом советского вождя Иосифа Сталина. Многие предсказания Вольфа Мессинга уже сбылись. При этом он оставил пророчество и на текущий год.



Знаменитый советский экстрасенс предсказывал, что наступивший год пройдет для нашей страны под знаменем Победы. России удастся одолеть главного врага и выйти победительницей из тяжелого конфликта. При этом ясновидящий подчеркивал, что речь идет о противостоянии России с коллективным Западом.

Знаменитый советский пророк утверждал, что в 2024-м году в нашей стране появится новая валюта. Кроме того, активно будет использоваться китайский юань. В целом год станет богатым на события, которые в основном будут позитивными. Многие застарелые проблемы нашей страны решатся именно в наступившем году.

К слову, ранее в прессе начали активно обсуждать предсказание знаменитого ученого Исаака Ньютона. Выдающийся исследователь был уверен, что смог высчитать точную дату апокалипсиса. До рокового дня осталось совсем немного времени.