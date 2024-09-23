В Тульской области организовано обучение детей из Белгорода

В Тульской области организовано обучение детей из Белгорода
Фото: t.me/tularegion71
Ребята обеспечены жильем, питанием, канцтоварами и развлечениями по выходным

Почти 200 школьников из Белгородской области временно переехали в тульский регион. Замгубернатора Тульской области региона Ольга Гремякова лично проверила, как разместили ребят и как организовано их проживание и обучение.

По словам Ольги Гремяковой, 172 ребенка из Белгородской области размещены в лагере "Новая волна", еще 20 поселились в Центре поддержки одаренных детей "Созвездие" в Новомосковске. Всего же по поручению губернатора региона Дмитрия Миляева в тульских санаториях, профилакториях и на базах отдыха сформирован резерв на размещение 500 детей.

"Наша задача – создать все условия для того, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома и смогли включиться в учебный процесс. Мы продолжим делать все, чтобы ребята и их сопровождающие провели время в нашем регионе интересно и с пользой",

– отметила Ольга Гремякова. Она пообщалась с ребятами и их сопровождающими, осмотрела классы, жилые корпуса и столовую.

Для юных белгородцев не только организованы очные уроки, но и досуговая программа. По выходным дети смогут выезжать на экскурсии по знаковым местам Тульской области.

Источник: Сайт правительства Тульской области ✓ Надежный источник
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