В Тульской области организовано обучение детей из Белгорода

Ребята обеспечены жильем, питанием, канцтоварами и развлечениями по выходным

Почти 200 школьников из Белгородской области временно переехали в тульский регион. Замгубернатора Тульской области региона Ольга Гремякова лично проверила, как разместили ребят и как организовано их проживание и обучение.

По словам Ольги Гремяковой, 172 ребенка из Белгородской области размещены в лагере "Новая волна", еще 20 поселились в Центре поддержки одаренных детей "Созвездие" в Новомосковске. Всего же по поручению губернатора региона Дмитрия Миляева в тульских санаториях, профилакториях и на базах отдыха сформирован резерв на размещение 500 детей.

"Наша задача – создать все условия для того, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома и смогли включиться в учебный процесс. Мы продолжим делать все, чтобы ребята и их сопровождающие провели время в нашем регионе интересно и с пользой",

– отметила Ольга Гремякова. Она пообщалась с ребятами и их сопровождающими, осмотрела классы, жилые корпуса и столовую.

Для юных белгородцев не только организованы очные уроки, но и досуговая программа. По выходным дети смогут выезжать на экскурсии по знаковым местам Тульской области.