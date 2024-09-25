В Туле прошел Всероссийский форум "Вместе - 7Я"

В Туле прошел Всероссийский форум "Вместе - 7Я"
Фото: tularegion.ru
Участники оценили роль женщин в вопросах сохранения традиционных семейных ценностей

В Туле состоялся Всероссийский женский форум "Вместе – 7Я". В нем приняли участие около 200 гостей из разных регионов страны, в том числе представители общественных организаций, научного, медицинского и бизнес-сообщества. Они обсудили роль женщин в вопросах сохранения традиционных семейных ценностей, возможности укрепления демографического потенциала, проблемы развития семейного и женского предпринимательства.

К собравшимся по видеосвязи обратились заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко и депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая. Они отметили, что семья – это основа жизни каждого человека, поэтому государство уделяет большое внимание поддержке материнства и детства, укреплению института семьи.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, выступая на форуме, сообщил, что правительство региона по поручению губернатора постоянно совершенствует и расширяет меры поддержки семей с детьми. Кроме того, в дополнение к государственным мерам собственные программы поддержки сотрудников с детьми внедряет корпоративный сектор. Лучшие из этих практик планируется распространить на все предприятия области.

"Для решения задач в сфере демографии важно объединить потенциал государственных органов, корпоративного сектора и общественных институтов. Сегодняшний форум – пример такого взаимодействия. Идеи и предложения его участников будут использованы в развитии демографического потенциала нашего региона и реализации нового национального проекта "Семья", который стартует в следующем году",

– подчеркнул Дмитрий Марков.

В рамках форума 13-ти многодетным мамам в торжественной обстановке вручили награду "Мать-героиня". Желающие также могли посетить выставку-ярмарку товаров и творческих работ женщин-предпринимателей.

Источник: Сайт правительства Тульской области ✓ Надежный источник
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