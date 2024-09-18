Тульские инвалиды могут получить до 1 млн рублей на адаптацию жилья

Использовать средства можно частями

До 1 миллиона рублей могут получить инвалиды Тульской области на оплату оборудования и работ по адаптации жилья. Об этом на брифинге 18 сентября рассказала министр труда и социальной защиты региона Татьяна Абросимова.

Важно, что запрашивать и использовать средства можно частями, по мере проведения необходимых работ в доме или квартире. Например, на эти деньги можно установить подъемник, расширить дверной проем, адаптировать санузел.

Сейчас в Тульской области проживает более 130 тысяч инвалидов, в числе которых более 5400 несовершеннолетних. Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или особенностями развития, уделяется повышенное внимание.

"Нам важно улучшить качество их жизни и облегчить ежедневные заботы. Поддержка семей особенного ребенка – это вклад в будущее не только этих семей, но и всего общества. В Год семьи мы пересматриваем и усиливаем социальную поддержку для таких семей, чтобы сделать их жизнь комфортнее",

– отметила Татьяна Абросимова.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил учредить в регионе медаль "За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка" для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Предполагается, что она будет сопровождаться единовременной выплатой 50 тысяч рублей.

Сейчас для поддержки семей с детьми-инвалидами, помимо федеральных, предусмотрены региональные меры поддержки: ежемесячные и ежеквартальные выплаты; адресная социальная помощь; предоставление земельных участков; адаптация жилых помещений; обеспечение техническими средства реабилитации.