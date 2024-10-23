Названы легкие способы проще вставать по утрам

Названы легкие способы проще вставать по утрам
Фото: unsplash.com
Ритуалы помогут облегчить процесс и сделать его более приятным

Людям, которые живут по распорядку дня в режиме совы, бывает крайне непросто встать рано утром. Однако современная жизнь диктует свои условия, требуя, к примеру, добраться на работу в указанный срок. Женский журнал "Клео.ру" назвал простые способы, которые помогут раньше вставать утром.

В первую очередь нужно заняться перестройкой организма на новый ритм. Но делать это следует постепенно. Например, заводить будильник пораньше на 10-15 минут каждый день.

Далее можно подключить к процессу технологии, купив световой будильник. Благодаря подсветке он помогает мозгу проснуться более плавно.

Также важно правильно готовиться ко сну. Для этого желательно не пользоваться телефоном за час до засыпания и создать спокойную атмосферу.

Дополнительно можно устроить утреннюю прогулку после просыпания. Ученые доказали, что это помогает организму лучше настроиться на бодрствование и получить заряд благодаря солнцу и свежему воздуху.

Источник: Клео.ру
По теме

Путин нанес ответный удар Западу

Аналитики объяснили значение встречи стран БРИКС

"Придется искать": в Польше сделали неожиданное признание о России

Страна держится в лидерах русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей