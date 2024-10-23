Названы легкие способы проще вставать по утрам

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Людям, которые живут по распорядку дня в режиме совы, бывает крайне непросто встать рано утром. Однако современная жизнь диктует свои условия, требуя, к примеру, добраться на работу в указанный срок. Женский журнал "Клео.ру" назвал простые способы, которые помогут раньше вставать утром.
В первую очередь нужно заняться перестройкой организма на новый ритм. Но делать это следует постепенно. Например, заводить будильник пораньше на 10-15 минут каждый день.
Далее можно подключить к процессу технологии, купив световой будильник. Благодаря подсветке он помогает мозгу проснуться более плавно.
Также важно правильно готовиться ко сну. Для этого желательно не пользоваться телефоном за час до засыпания и создать спокойную атмосферу.
Дополнительно можно устроить утреннюю прогулку после просыпания. Ученые доказали, что это помогает организму лучше настроиться на бодрствование и получить заряд благодаря солнцу и свежему воздуху.
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