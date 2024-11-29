Владимир Машков прокомментировал новую систему покупки билетов в Москве

Владимир Машков прокомментировал новую систему покупки билетов в Москве
Владимир Машков. Фото: АГН "Москва"
Народный артист отметил, что некоторые вопросы еще требуют доработки

Столичный департамент культуры в рамках пилотного проекта обновил правила по покупке билетов и посещению мероприятий в государственных культурных заведениях. С 15 марта следующего года покупателю придется предъявлять паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, чтобы приобрести право прохода.

По словам художественного руководителя "Современника" и Театра Олега Табакова Владимира Машкова, новые меры будут способствовать улучшенному контролю за посещением массовых мероприятий, а также позволят помешать деятельности перекупщиков.

"Мы ведь привыкли к тому, что при регистрации на сайтах госуслуг, покупке железнодорожных и авиабилетов, необходимо указывать свои паспортные данные. И это не вызывает у нас никаких вопросов. Покупка билетов в театр или на концерт – то же самое", – сказал он.

Машков подчеркнул, что, несмотря на пользу от новых правил, процесс контроля за их исполнением еще не до конца организован. К примеру, открытым остается вопрос, что делать, если кто-то не сможет прийти на событие по уважительной причине и решит отдать свой билет. При этом артист уверен: правительство Москвы приложит все необходимые усилия, чтобы сделать период адаптации к принятым мерам более спокойным и мягким для всех сторон.

Источник: ТАСС
По теме

В США сделали болезненное признание о стратегии России по Западу

Не обращать на это внимание уже невозможно

Во время визита Путина в Казахстан произошла украинская провокация

По факту инцидента возбудили уголовное дело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей