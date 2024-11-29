Владимир Машков прокомментировал новую систему покупки билетов в Москве

Народный артист отметил, что некоторые вопросы еще требуют доработки

Столичный департамент культуры в рамках пилотного проекта обновил правила по покупке билетов и посещению мероприятий в государственных культурных заведениях. С 15 марта следующего года покупателю придется предъявлять паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, чтобы приобрести право прохода.

По словам художественного руководителя "Современника" и Театра Олега Табакова Владимира Машкова, новые меры будут способствовать улучшенному контролю за посещением массовых мероприятий, а также позволят помешать деятельности перекупщиков.

"Мы ведь привыкли к тому, что при регистрации на сайтах госуслуг, покупке железнодорожных и авиабилетов, необходимо указывать свои паспортные данные. И это не вызывает у нас никаких вопросов. Покупка билетов в театр или на концерт – то же самое", – сказал он.

Машков подчеркнул, что, несмотря на пользу от новых правил, процесс контроля за их исполнением еще не до конца организован. К примеру, открытым остается вопрос, что делать, если кто-то не сможет прийти на событие по уважительной причине и решит отдать свой билет. При этом артист уверен: правительство Москвы приложит все необходимые усилия, чтобы сделать период адаптации к принятым мерам более спокойным и мягким для всех сторон.