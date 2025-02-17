Странные подарки заключенным к 14 февраля возмутили главу Минюста Франции

Скандал вышел далеко за пределы республики

Во Франции вспыхнула настоящая буря возмущения из-за подарков, которые были вручены заключенным в день Святого Валентина. Глава Министерства юстиции Жеральд Дарманен отреагировал на скандал, который разгорелся после того, как в одной из французских тюрем заключенным устроили сеансы массажа и подарили крема для ухода за кожей.

Министр был шокирован происходящим и заявил, что такие "праздничные мероприятия" в тюрьмах абсолютно недопустимы. По его словам, это не только возмущает обычных граждан, но и вызывает у него лично сильное негодование. Политик отметил, что в тюрьмах не может быть речи о развлекательных мероприятиях, и такие действия идут вразрез с самой сутью наказания.

Министр также подчеркнул, что теперь в тюрьмах будут ограничены все возможные активности для заключенных. В список разрешенных занятий войдут только те, которые направлены на исправление преступников – это репетиторство, занятия французским языком и трудовая деятельность. Весь остальной досуг, который можно было бы воспринимать как своего рода привилегию, будет исключен.

К слову, ранее известный российский актер Алексей Чадов угодил в грандиозный скандал. Знаменитость в шоке от случившегося.