В Подмосковье подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль"

В Подмосковье подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль"
Фото: правительство Подмосковья

В Доме правительства Московской области подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между прокуратурой, Общественной палатой и министерством здравоохранения региона в рамках реализации федерального проекта "Здравконтроль".

По сообщению пресс-службы подмосковного правительства, проект, запущенный в 2020 году областной Общественной палатой, действует в 50 регионах России. Его сервисами пользуются более 720 тысяч пациентов и врачей. Платформа ежедневно обрабатывает свыше 120 тысяч обращений по вопросам качества медицинской помощи, доступности лекарств и соблюдения федерального законодательства.

Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов отметил, что проект получил поддержку на федеральном уровне и положительное заключение Росздравнадзора.

"Здравконтроль" наиболее активно развивается в Подмосковье: региональные медицинские чаты насчитывают свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей платформы в стране", – заявил Торкунов.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин подчеркнул значимость проекта для общественного контроля за сферой здравоохранения.

"Для нас важно учитывать не только отчетность, но и мнение пациентского сообщества. Уверен, что совместная работа в рамках проекта позволит повысить доступность медицинской помощи в регионе и по всей стране", — сказал Забатурин.

Зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин в свою очередь отметил, что взаимодействие общественных институтов и органов власти способствует улучшению медицинской помощи.

Как рассказали в подмосковном правительстве, в течение года заключение аналогичных соглашений планируется с медицинскими организациями региона. Этот проект реализуется через фонд "Социальная сфера" под руководством председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты Подмосковья Евгения Мартынова.

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