Первый молодежный форум «На государственной службе» проходит в Подмосковье

Мероприятие является частью флагманского молодежного форума "Мы – Россия"

В Московской области при поддержке нацпроекта "Кадры" проходит первый молодежный форум "На государственной службе", участниками которого стали около 1000 молодых специалистов – сотрудников силовых и надзорных ведомств, региональных структур и муниципальной власти. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что форум дает возможность молодым госслужащим обсудить ключевые профессиональные и мировоззренческие вопросы.

"Ключевая цель этого мероприятия – познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии",

– сказал Воробьев.

Он также поблагодарил общественных и политических деятелей, которые принимают участие в форуме, включая прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Забатурин, в свою очередь, подчеркнул важность расширения кругозора молодых служащих и правоохранителей.

"Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений",

– заявил он.

Организаторами форума выступили министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с региональной прокуратурой. Мероприятие является частью флагманского молодежного форума "Мы – Россия", который проводится в Подмосковье с 2023 года.

Ранее в регионе прошел X международный фестиваль-конкурс "Мир без границ" для детей и молодых людей.