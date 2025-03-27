Француз переехал в РФ и назвал главные плюсы страны

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Француз по имени Шарль решил бросить прежнюю жизнь и переехать в Россию – и теперь ни капли об этом не жалеет. Он завел канал на просторах интернет-пространства, где делится личными впечатлениями и сравнивает жизнь в Европе и нашей стране. По его словам, Россия разрушила все западные стереотипы, и теперь он советует другим тоже обратить внимание на переезд.
Первое, что поразило француза – это безопасность. Он признался, что наконец может спокойно ходить по улицам в любое время суток и не думать о нападениях, кражах или том, что кто-то может проявить в его адрес агрессию. В его родной Франции, как он отметил, такой спокойной обстановки днем с огнем не сыщешь.
"Какое же удовольствие избавиться от этого стресса", – заявил европеец.
Второй важный плюс – чистота. На улицах российских городов редко увидишь мусор или окурки, в отличие от Парижа, где часто в общественных пространствах царит хаос.
Но больше всего его впечатлил уровень цифровизации и доступность услуг в Москве. Иностранец подсчитал, что Россия в этом плане обгоняет Европу на несколько лет. Банковские сервисы, медицина, административные процедуры – все работает онлайн, быстро и удобно.
Француз не скрывает восторга: Москва, по его мнению, уже давно обошла Париж по уровню комфорта жизни.
К слову, ранее было раскрыто, что иностранцы больше всего любят в России.
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