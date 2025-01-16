Иностранные туристы в РФ ценят природу, дружелюбие местных жителей и цены - ЦСР

Раскрыто, что иностранцы больше всего любят в России
Фото: www.pxhere.com
Многие мечтают побывать в нашей стране

Как известно, Россия – одна из самых привлекательных стран для туристов. На нашей территории есть огромное количество достопримечательностей, регионов с разной погодой и природой. Аналитики Центра развития международного туризма ЦСР выяснили, что больше всего путешественники любят в РФ.

Так, иностранцы высоко оценивают Россию за ее уникальную природу и богатую культуру с большим количеством достопримечательностей. Также туристам очень нравится гостеприимство местных жителей и доступные цены.

Согласно результатам опроса, путешественники также отметили современный туристический сервис в стране. Многие считают, что Россия представляет собой уникальное направление, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни, чтобы открыть для себя культурное и природное разнообразие самой большой страны на планете.

В исследовании приняли участие 7 тысяч человек из таких государств, как Китай, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Оман. Участниками опроса стали жители городов с населением от 100 тысяч человек, возрастом старше 18 лет и уровнем дохода выше среднего. Все респонденты имеют опыт международных поездок.

Отмечается, что путешественники положительно оценили широкий спектр возможностей для активного отдыха, а также экскурсий и культурного туризма.

А вот к русской кухне возникли определенные вопросы. Более половины опрошенных китайцев считают ее "тяжелой", а иранцам наши традиционные блюда в целом нравятся.

К слову, ранее российский бизнесмен описал одну европейскую страну словами "срач и бомжи".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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