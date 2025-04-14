В Библиотеке архитекторов и урбанистов открывается посвященная ВОВ выставка

В Библиотеке архитекторов и урбанистов открывается посвященная ВОВ выставка
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Среди экспонатов – профильные книги и журналы, посвященные восстановлению городов в военное время

Специально к 80-летию Великой Победы Библиотека архитекторов и урбанистов подготовит экспозицию с профильной литературой, выпущенной в годы Великой Отечественной войны. Она будет посвящена архитектурным и градостроительным процессам, которые происходили в условиях военного времени, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В экспозиции представлены книги, в которых рассказывается о судьбах архитекторов – участников войны, литература, посвященная реконструкции и восстановлению городов, а также профильные книги и журналы, которые были изданы в период с 1941 по 1945 год. Среди них – журналы "Архитектура СССР", биографии архитекторов, выпускавшиеся издательством "Искусство" в серии "Массовая библиотека", издания Академии архитектуры СССР и литература о мемориальной скульптуре, посвященной Великой Отечественной войне", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Выставка откроется 18 апреля и продлится до 18 мая включительно по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

Как напомнили в Департаменте градостроительной политики, в БАУ содержится уникальная профильная литература по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках. Ее создали в 1930 году. Сейчас она представляет собой уникальный фонд для специалистов, студентов и людей, которые интересуются городскими пространствами, их историей и развитием.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
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