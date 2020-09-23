На Украине предсказали белорусам нищее будущее без Лукашенко

На Украине предсказали белорусам нищее будущее без Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждан Республики ждет бедность и тоска по прошлому

Жители Незалежной на собственном горьком опыте убедились, чем могут закончиться протесты и чего стоят обещания Запада. Поэтому они убеждают народ соседней страны не добиваться замены избранного президента. А также предупреждают, что после ухода Александра Лукашенко белорусы станут нищими.

"Ну вернут они Брест и Гродно полякам, попилят МАЗ и БелАЗ на металл, и намного и надолго от этого разбогатеют?" – задается вопросом один из пользователей Сети. 

Другой напоминает: "Мы вот допротестовались. Нас и в Европу забрали, и в НАТО".

"Придет время, и они будут с тоской вспоминать жизнь при Лукашенко", – предсказывает третий.

"Спихнете Лукашенко, и все – вы нищие", – пишет четвертый. 

Еще один напоминает слова западных политиков: "Они предрекают им заработки в Польше, снижение уровня жизни и отсутствие возможности поехать в Россию", цитирует "Русская весна".

В отличие от своих граждан, власти Украины поддерживают белорусскую оппозицию. И это объяснимо, ведь те, кто теперь правит Незалежной, заняли свои посты после свержения Виктора Януковича. 

На Западе же продолжают надеяться, что в Белоруссии можно устроить то же, что было на Украине в 2014 году. И чего только не обещают, даже о безвизовом режиме для граждан Республики заговорили. Только вот хотят ли жители этой страны стать еще одними славянскими "заробитчанами", – это вопрос.

Ранее один из экспертов выразил мнение, что протесты в Минске стали бессмысленны, государство устояло, президент Александр Лукашенко сохранил пост президента. И смены власти в Белоруссии не произойдет, отметил аналитик.

Полина ДОРОЖКИНА

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