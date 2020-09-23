Для этого Лукашенко должен пойти на новый срок

Журналист и политолог Анатолий Вассерман заявил, что Белоруссия присоединиться к России через несколько лет. По его словам, этот процесс вероятнее всего произойдет во время следующего президентского срока Александра Лукашенко – аналитик предполагает, что лидер сможет одержать победу еще раз.

Вассерман называет Белоруссию "неотъемлемой частью России". Однако в официальной интеграции стран на данный момент есть небольшая помеха.

"Ограниченность возможностей нынешних средств управления хозяйства приводит к тому, что целесообразно держать определенную дистанцию между Белоруссией и Россией",

– приводит его слова РИА ФАН.

Преодолеть это "препятствие" будет возможно примерно через пять-десять лет – примерно к седьмому сроку Александра Лукашенко. Вассерман уверен – лидер Белоруссии будет продолжать править страной к этому моменту. Эксперт объясняет, что нынешняя ситуация в Республике оттолкнула Запад предпринимать новые попытки провести "цветную революцию".

По его словам, если в России не произойдет никаких непредвиденных изменений, то разговоры об объединении стран можно будет рассматривать серьезно.

Напомним, в среду Александр Лукашенко в тайне вступил в должность главы Белоруссии. После этого в стране с новой силой вспыхнули массовые протесты.