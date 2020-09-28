Правительство Германии высказало подозрения в адрес США

В Берлине оценили происходящее вокруг российского газопровода. Кабмин ФРГ решил проверить законность американских санкций против "Северного потока – 2". Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, немецкое правительство изучит доклад экспертов бундестага о том, что меры США против трубопровода "не обязательно противозаконны". Кабмин "очень сильно сомневается" в том, что эти рестрикции соответствуют международному праву, заявил Зайберт, пишет Deutschland Today.

Ранее в ФРГ сказали, что не могут удалить вопрос о дальнейшей судьбе "Северного потока – 2" из обсуждения дела об "отравлении" Алексея Навального. Однако, как только исчезнут некоторые сложности, строительство газопровода продолжится.

Вашингтон пригрозил ввести санкции против участвующих в прокладке газтопровода компаний. Такими мерами американцы добиваются срыва проекта и продвижения своего сжиженного газа на европейский рынок, отмечала недавно директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

До этого она же говорила, что возможные новые рестрикции США в отношении "Северного потока – 2" негативно скажутся на экономике Германии.