В ФРГ ответят США за санкции в отношении "Северного потока - 2"

В ФРГ ответят США за санкции в отношении "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Правительство Германии высказало подозрения в адрес США

В Берлине оценили происходящее вокруг российского газопровода. Кабмин ФРГ решил проверить законность американских санкций против "Северного потока – 2". Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, немецкое правительство изучит доклад экспертов бундестага о том, что меры США против трубопровода "не обязательно противозаконны". Кабмин "очень сильно сомневается" в том, что эти рестрикции соответствуют международному праву, заявил Зайберт, пишет Deutschland Today.

Ранее в ФРГ сказали, что не могут удалить вопрос о дальнейшей судьбе "Северного потока – 2" из обсуждения дела об "отравлении" Алексея Навального. Однако, как только исчезнут некоторые сложности, строительство газопровода продолжится.

Вашингтон пригрозил ввести санкции против участвующих в прокладке газтопровода компаний. Такими мерами американцы добиваются срыва проекта и продвижения своего сжиженного газа на европейский рынок, отмечала недавно директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. 

До этого она же говорила, что возможные новые рестрикции США в отношении "Северного потока – 2" негативно скажутся на экономике Германии.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Новости с рынка валют: инвесторы поспешно избавляются от рубля

Доллар по 78 и евро по 91 - это не предел

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей