"Северный поток-2" вписался в программу США

В Москве ответили на угрозы участникам газового проекта

Давление, которое США оказывают на партнеров России в Европе, вполне объяснимо. Соединенные Штаты стремятся ослабить конкурентов, используя для этого все средства. Но подключение к борьбе против коммерческих проектов дипломатов – это уже совсем неприемлемо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя письма посла США в Германии Ричарда Гренелла немецким компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока-2".

"Это часть большой программы. Есть долгосрочная программа по глобальному сдерживанию нашей страны, которая исторически реализуется. И есть краткосрочная ее часть, – пояснила дипломат попытки США помешать реализации газового проекта. – Конечно, это неприемлемо. Конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, а по большому счету, им противоречит", - подчеркнула Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне на письма Гренелла с предупреждением о санкциях против строителей "Северного потока-2" отреагировала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар. Она напомнила американскому послу, что взгляды Берлина и Вашингтона на "Северному потоку – 2" разнятся, пишет РИА "Новости". При этом ранее и глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, и канцлер Ангела Меркель неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в вопросы энергетической политики ЕС и не впутывать коммерческий проект "Северный поток-2" в политику.

Однако США гнут свою линию. Сенаторы приняли закон, позволяющий вводить санкции против участников строительства газопровода, а посол Гренелл в интервью немецкой прессе намекнул, что европейские подрядчики будут поставлены в такие условия, что сами сбегут из проекта, напоминает телеканал "360".