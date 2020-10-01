В Британии рассказали о цели России при создании вакцины

В Британии рассказали о цели России при создании вакцины
Фото: АГН Москва
Страну заподозрили в попытках нарушить стабильность в мире

Дезинформируя другие страны о своей вакцине против коронавируса, Москва добивается определенных целей. Их раскрыл один из командующих британской армии.

По словам, распространяя сообщения о препарате, наша страна вместе с Китаем ведет "политическую войну". В итоге это может подорвать сплоченность на Западе.

Автократические соперники, отметил глава Генштаба Минобороны ВС Великобритании Ник Картер, манипулируют информацией в соцсетях. Это делается, чтобы использовать вызванный пандемией COVID-19 кризис для получения стратегической выгоды.

Он уверен, что Москва использует не только кибер– и хакерские атаки, но и "цифровой авторитаризм", сообщил генерал, выступая в аналитическом центре Policy Exchange. И добавил, что Пекин применяет аналогичную тактику.

Однако, что бы там не говорил британец, многим на Западе ясно, что российская вакцина от COVID-19 – первая в мире. Другие страны еще не разработали свой препарат.

Десятки государств направили в нашу страну заявки на "Спутник V". В начале сентября таких было меньше 30, а на сегодняшний день уже больше 40,  рассказал глава Минпромторга РФ, пишет RT.

И производство препарата уже началось. Ранее стало известно, что президент США надеется на российскую вакцину от коронавируса.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Во время расследования "отравления" Навального всплыли фальшивки в деле Скрипалей

В Москве ОЗХО заподозрили в работе на спецслужбы Запада

На сколько вырастут цены на продукты: эксперты озвучили прогноз до конца года

На стоимость товаров повлияет инфляция и курс рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей