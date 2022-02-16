Президента США призвали делом доказать дружеское расположение к России, отправив на Родину беглых коррупционеров

Минувшим вечером Запад не спал, а усиленно готовился к "нападению" России на Украину. Президент США Джо Байден, ранее сам "назначивший" дату вторжения на 16 февраля, решил выступить голубем мира и обратился к россиянам с призывом не допустить войны. Жители РФ слова главы Белого дома услышали, но интерпретировали по-своему.

В обращении к россиянам Байден заверил, что американцы им не враги. Напомнил о временах, когда солдаты двух стран бок о бок сражались против общего противника. Подчеркнул, что США и НАТО не угрожают России. Но тут же предупредил, что в случае "российской агрессии в отношении Украины" Запад ответит "жестко".

Судя по реакции в соцсетях, россияне не упустили в речи Байдена ни слова. Многих задела его попытка уравнять вклад в победу над фашистами советских и американских солдат.

"Второй фронт не открыли сначала. А потом к победе СССР примазались в 45м. Испугались, что мы всю Европу захватим",

– приводит URA.RU комментарий пользователя Зиля в телеграм-канале.

Некоторые заметили, что речь Байдена подозрительно похожа на агитки Вермахта: гитлеровские пропагандисты тоже призывали советских граждан "подумать о себе и своих семьях" и добровольно отказаться от участия в войне.

Многих насмешило показательное миролюбие главы Белого дома: ведь еще недели не прошло, как он утверждал, что война грянет 16 февраля. Тот факт, что она не началась, некоторые пользователи соцсетей с иронией объясняют старческой забывчивостью Байдена, другие полагают, что он просто "опять наврал", третьи ждут, когда в Вашингтоне объявят новую дату вторжения.

А вот утверждение Байдена о дружеском расположении к РФ россиянам понравилось. Они предложили доказать это делом: отменить санкции, экстрадировать в Россию сбежавших в Штаты проворовавшихся чиновников, вернуть в бюджет РФ деньги со счетов российских коррупционеров, которые они хранят в западных банках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со своей стороны, тоже прокомментировала выступление Байдена.

Ранее американские и британские СМИ со ссылкой на власти и спецслужбы США объявили, что Москва нападет на Киев в ночь с 15 на 16 февраля. В итоге сотрудники западных информационных агентств и каналов всю ночь не спали и караулили начало войны.